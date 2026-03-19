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Mundojueves, 19 de marzo de 2026

EU asegura haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares

El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, dijo que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos ha caído en un 90 por ciento

EFE

El secretario de Guerra informó de que la capacidad de Irán de fabricar nuevos misiles balísticos “ha sufrido, probablemente, el golpe más duro” dentro de la contienda militar, y ha caído “un 90 por ciento desde el inicio del conflicto”.

A pesar de que, en un inicio, tanto Hegseth como el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmaron que la guerra duraría entre unas cinco y ocho semanas, el secretario no quiso precisar este jueves cuándo o cómo determinarán el fin del conflicto.

“En última instancia, es el presidente quien decide el momento en que diremos: ‘Hemos logrado lo necesario, en nombre del pueblo estadounidense, para garantizar nuestra seguridad’”, advirtió.

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