EU asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

Pete Hegseth también advirtió que espera el nuevo régimen iraní “elija sabiamente” y destacó que el bloqueo estadounidense a los puertos de la República Islámica es “la opción más diplomática”

AFP

Hegseth advirtió a la jefatura militar iraní que “los están observando” y que saben “qué recursos militares están moviendo y a dónde los están moviendo”.

Insistió en que la Armada de EU “controla el tráfico que entra y sale del estrecho (de Ormuz)” porque tienen “recursos y capacidades reales”, por lo que están preparados para mantener esta operación “el tiempo que sea necesario”.

“Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético”, amenazó.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EU, Dan Caine, coincidió en que el mando norteamericano “permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento”.

Por su parte, el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, explicó que las tropas están aprovechando el tiempo durante el cese el fuego.

“Nos estamos rearmando, estamos renovando nuestro equipamiento y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos”, dijo a la prensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho en las últimas horas que la guerra “está a punto de terminarse” y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán).

La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno.