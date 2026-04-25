El Departamento del Tesoro va a permitir a los abogados de Nicolás Maduro recibir pagos de Venezuela mientras los fondos no procedan de las ventas de petróleo venezolano reguladas en EU

AFP

Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos.

Desde el derrocamiento de Maduro a comienzos de enero, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce como mandataria interina.

Estados Unidos controla de facto la exportación de crudo venezolano, cuyos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.

Según el escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una espectacular operación militar del ejército estadounidense, que involucró unos 150 aviones y helicópteros además de tropas terrestres.

Maduro y su esposa están recluidos por separado en una prisión de máxima seguridad en el distrito neoyorquino de Brooklyn.