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Mundoviernes, 20 de marzo de 2026

EU autoriza temporalmente la venta de petróleo iraní varado en el mar

La nueva medida se suma a la decisión de la Administración Trump de levantar durante 60 días las sanciones al petróleo ruso

EFE

Beesent explicó en su cuenta oficial de X que la autorización se aplica al petróleo cargado en buques a partir de este viernes y se extiende hasta el 19 de abril.

La nueva medida se suma a la decisión de la Administración Trump de levantar durante 60 días las sanciones al petróleo ruso, igualmente varado en el mar, que fue adelantada la semana pasada.

Esta semana, Trump también modificó la ley Jones para permitir que embarcaciones que no sean de origen estadounidense puedan transportar crudo dentro de los puertos norteamericanos.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) el galón registró un precio entre 3.8 a 4.2 dólares este viernes.

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