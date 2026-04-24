EU busca retomar fusilamientos, electrocuciones y asfixia con gas en ejecuciones

La Fiscalía General autorizó solicitar la pena de muerte contra nueve personas después de que Trump revocó la moratoria a las ejecuciones federales

Reuters

“Esta modificación contribuirá a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico”, indicó el informe.

Biden, del Partido Demócrata, conmutó las penas de 37 de las personas que esperaban la ejecución en el corredor de la muerte federal, dejando solo a tres hombres.