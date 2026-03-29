EU construye complejo militar "enorme" debajo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca

Trump aseguró que el salón de baile es un “refugio” para “todo lo que los militares han construido debajo, incluso frente a drones”

AFP

En octubre, Trump hizo demoler con una excavadora toda un ala de la sede de la presidencia en Washington.

En su lugar está haciendo construir un salón de baile que supuestamente podrá acoger hasta a mil personas, para diversas recepciones y cenas en honor de dignatarios extranjeros.

El proyecto, uno de los más ambiciosos emprendidos en este célebre lugar en más de un siglo, no ha dejado de crecer.

Su presupuesto previsto, financiado mediante donaciones privadas, ha pasado de 200 a 400 millones de dólares.

Deseoso de dejar su huella en la capital estadounidense, Donald Trump hizo rebautizar una emblemática sala de espectáculos como "Trump-Kennedy Center".

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También tiene previsto construir un gran arco en Washington, inspirado en el Arco de Triunfo de París.