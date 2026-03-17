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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

EU construye muro negro en la frontera con México para dificultar escalada de migrantes

El proyecto prevé la edificación de alrededor de 370 kilómetros de barrera fronteriza con una inversión aproximada de cuatro mil 500 millones de dólares

EFE

De acuerdo con el religioso mexicano, las medidas de endurecimiento fronterizo, incluyendo las impulsadas por autoridades estatales y federales en Estados Unidos, han tenido efectos limitados para frenar el fenómeno migratorio.

El religioso reconoció que cada país tiene derecho a proteger su soberanía y reforzar sus controles fronterizos, pero subrayó que también debe considerarse el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida.

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