EU dice que mantendrá su sistema de defensa clave en Corea del Sur y no lo enviará a Medio Oriente

El sistema de defensa está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance con tecnología de impacto directo

AFP

El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur, Xavier Brunson, dijo que Washington "no ha trasladado ningún sistema THAAD" fuera del país.

"El THAAD continúa en la península", dijo Brunson en una audiencia ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si esperaba que el sistema permaneciera en Corea del Sur , respondió: "Sí, lo esperamos".

El THAAD está diseñado para interceptar misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance con tecnología de impacto directo (hit-to-kill).

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, había dicho que Seúl no estaba satisfecho con el reporte de la reubicación, pero reconoció que era poco lo que podía hacer su gobierno al respecto.

El Ministerio de Defensa de Seúl afirmó que podría disuadir las amenazas de Corea del Norte incluso si Estados Unidos reubicaba parte de sus recursos militares.