Luego de un día de negociaciones en donde Irán busca incluir a Líbano en el acuerdo de paz, los representantes de cada nación no lograron llegar a un acuerdo

Cristóbal Morales

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la “oferta final y mejor”.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.