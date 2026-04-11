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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Estados Unidos e Irán no logran acuerdo por la paz definitiva tras negociaciones en Pakistán

Luego de un día de negociaciones en donde Irán busca incluir a Líbano en el acuerdo de paz, los representantes de cada nación no lograron llegar a un acuerdo

Cristóbal Morales

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunció que regresa a su país sin alcanzar un acuerdo de paz con Irán, aunque aseguró que presentó la “oferta final y mejor”.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo”, declaró Vance en una breve conferencia de prensa en Islamabad, donde el sábado iniciaron las negociaciones de paz con Irán.

Editor web para el Sol de México. Estudié Filosofía en la FFyL de la UNAM. Me encanta leer, perderme en la música, ver deportes (y a veces practicarlos, cuando el cuerpo lo permite).

Cristobal Morales
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