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Mundosábado, 11 de abril de 2026

EU e Irán acuerdan una nueva ronda de negociaciones en Islamabad tras una pausa

El presidente Donald Trump, restó importancia a las negociaciones y declaró vencedor de las negociaciones a EU

EFE

Pese a ello, los equipos de expertos de ambas delegaciones continuaron intercambiando textos durante la pausa.

Las conversaciones habían arrancado el sábado con señales de “optimismo” y el intercambio de los primeros textos de acuerdo, según fuentes diplomáticas consultadas por EFE.

Las negociaciones buscan poner fin al conflicto entre ambos países iniciado el 28 de febrero pasado, con Pakistán como país anfitrión y mediador. 

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