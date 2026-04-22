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Mundomiércoles, 22 de abril de 2026

EU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos tres días, dice Trump

A pesar de los rumores sobre la cancelación de las reuniones, el presidente de EU abrió la posibilidad

AFP

Pakistán ejerció de mediador en la primera ronda de conversaciones. El jefe del Estado Mayor de su ejército, el mariscal Asim Munir, viajó a Irán como parte de esos esfuerzos.

Trump prorrogó el martes una tregua de dos semanas en la guerra justo cuando estaba a punto de expirar.

Un medio digital de noticias en Pakistán, News Post, informó el plazo de tres días para más conversaciones sin citar ninguna fuente ni ofrecer más detalles.

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