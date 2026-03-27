EU e Israel atacan plantas nucleares en Irán pese que Trump pospuso ultimátum

Teherán exhorta a los civiles alejarse de las fuerzas estadounidenses y los Guardianes de la Revolución obligan a tres barcos a dar media vuelta en el Estrecho de Ormuz

Reuters y AFP

Estados Unidos e Israel atacaron este viernes dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

No se vislumbra un final claro para el conflicto bélico en Medio Oriente pese a que el presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones indirectas con Irán “van bien”.

Este viernes, el mandatario de EU pospuso “hasta el lunes 6 de abril” su ultimátum de ataque a las centrales eléctricas en Irán, según él “a petición del gobierno iraní”.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó tras asistir al G7 que Irán no ha contestado a un plan para poner fin a la guerra, pero ha enviado “mensajes” que muestran interés por la vía diplomática.

Al término del encuentro, Rubio dio cuenta de avances en sus conversaciones con los aliados de Estados Unidos sobre cómo impedir que Irán establezca un “sistema de peaje” en el estratégico Estrecho de Ormuz.

También dijo que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos en Irán sin recurrir a tropas terrestres y que esperaba que la operación concluya en cuestión de semanas, a pesar de los recientes despliegues de más fuerzas en la región.

Según una fuente al tanto del asunto, Irán daría a conocer este viernes su respuesta a la propuesta de paz de Estados Unidos destinada a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán no se amilana

El Ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, poco después de que medios iraníes reportaran bombardeos sobre el lugar.

“Recomendamos que abandonen urgentemente los lugares donde están estacionadas las tropas estadounidenses para que no les pase nada”, advirtieron.

Además, los Guardianes obligaron a tres barcos a dar media vuelta en el Estrecho de Ormuz, una ruta que, según ellos, queda cerrada a los buques que vengan o se dirijan a puertos vinculados al “enemigo”.

Sin embargo, según datos de seguimiento de buques, dos portacontenedores chinos dieron media vuelta el viernes tras intentar salir del Golfo Pérsico a través del Estrecho, a pesar de las garantías de Irán de que podían pasar.

Aunque se trató del primer intento de travesía por parte de un gran grupo naviero desde el inicio de la guerra, el incidente del viernes demostró que “no se puede garantizar un paso seguro”, dijo Rebecca Gerdes, analista de Kpler.

El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Abbas Araghchi, dijo en un tuit que Irán “permite el paso por el Estrecho de Ormuz a naciones amigas, entre ellas China , Rusia, India, Irak y Pakistán”.

Un mes bajo guerra

El sábado se cumplirá un mes de la guerra, desatada por ataques conjuntos de Israel y de Estados Unidos a Irán y que se ha extendido a todo Oriente Medio.

Israel intensifica su campaña militar con nuevos ataques este viernes en el oeste del país y contra Teherán. Dice que apunta a sitios de producción de armas, “principalmente misiles balísticos”.

Desde hace un mes, los bombardeos y la angustia impide a los habitantes de Teherán conciliar el sueño. “No tengo absolutamente ningún ingreso”, dice Golnar, que vivía de su tienda en línea.

Kaveh, un artista de 38 años, asegura que grupos vinculados a las fuerzas de seguridad han “tomado el control de las calles”.

Si se llega a un acuerdo para poner fin a la guerra con este régimen “estaremos condenados. Como mínimo, tendremos que abandonar Irán durante dos o tres años, porque se volverán contra nosotros”, alertó.

Líbano, en el infierno de la guerra

La situación del Líbano es “extremadamente preocupante”, con un riesgo “real” de “catástrofe humanitaria”, alertó la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Según las autoridades libanesas, los ataques han causado más de mil 100 muertos y un millón de desplazados. La situación de los civiles también preocupa al G7.

En París, los ministros de Relaciones Exteriores de las economías más desarrolladas pidieron el “cese inmediato de los ataques contra la población y las infraestructuras civiles” en Oriente Medio.

Ali Vaez, experto del International Crisis Group (ICG), resume la situación actual con una frase: “Estados Unidos, Israel e Irán piensan que cada uno está ganando la guerra” y que “aún tienen cartas en la manga”.