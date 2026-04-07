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Mundomartes, 7 de abril de 2026

EU e Israel lanzan nuevos ataques contra isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán

Las autoridades iraníes no han dado detalles sobre el alcance de los daños en los depósitos de combustible y las terminales de carga

EFE

Varios misiles, lanzados desde aviones de combate o buques, provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Las autoridades iraníes aún no han dado detalles sobre el alcance de los daños en los depósitos de combustible y las terminales de carga.

Fox reportó que los bombardeos han alcanzado búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habrían implicado un despliegue de tropas en la isla, sino únicamente ataques aéreos.

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