EU estudia la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Según la plataforma Axios, la propuesta contempla que Irán flexibilice su control sobre el estrecho de Ormuz y que Estados Unidos levante su bloqueo de represalia sobre los puertos iraníes, además de proseguir las negociaciones en tema del programa nuclear Iran

AFP

Y los precios del petróleo volvieron a subir el martes hasta sus niveles anteriores al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril de Brent para entrega en junio avanzó un 2,80 por ciento hasta 111.26 dólares. Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), rozó en el cierre el umbral simbólico de los 100 dólares.

Oferta "mejor de lo pensado"

En el terreno hay una frágil tregua en vigor desde hace casi tres semanas pero las negociaciones entre los beligerantes siguen estancadas.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní.

Según la cadena CNN, Trump dio a entender que es poco probable que acepte, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta "es mejor" de lo que pensaban.

"El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de qué está hablando!", dijo Trump en su red Truth Social.

¿Apuesta errónea?

El Parlamento iraní prepara una ley que prevé poner el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas.

Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

"No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla", replicó Rubio en Fox News.

También insistió en que quieren asegurarse "de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a buscar un arma nuclear".

En tiempos de paz, una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas transita por el estrecho de Ormuz.

Con el estrecho sometido al doble bloqueo, la situación en la zona es tensa.

¿Conflicto congelado?

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, recalcó que su país "no tiene ambiciones territoriales en Líbano".