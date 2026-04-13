EU ha logrado grandes avances en la negociación con Irán: JD Vance
El vicepresidente de EU indica que Irán debe aceptar un mecanismo de verificación que garantice que Teherán no desarrolla armamento nuclear y el control de su uranio enriquecido
AFP y EFE
EU dice que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz
“Realmente creo que la pelota está en el
Vance había sido uno de los miembros de la administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema “Estados Unidos primero” que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.