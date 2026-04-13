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Mundolunes, 13 de abril de 2026

EU ha logrado grandes avances en la negociación con Irán: JD Vance

El vicepresidente de EU indica que Irán debe aceptar un mecanismo de verificación que garantice que Teherán no desarrolla armamento nuclear y el control de su uranio enriquecido

AFP y EFE

EU dice que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

“Realmente creo que la pelota está en el campo de Irán, porque hemos puesto mucho sobre la mesa. De hecho, hemos dejado muy claras cuáles eran nuestras líneas rojas”, declaró Vance.

Vance había sido uno de los miembros de la administración más opuestos a la ofensiva, apelando al lema “Estados Unidos primero” que Trump enarboló en campaña, prometiendo poner fin a las prolongadas guerras en el extranjero.

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