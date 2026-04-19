EU inicia maniobras militares anuales con Filipinas en pleno conflicto de Medio Oriente

Los ejercicios militares incluyen fuego real en diversas regiones de Filipinas, entre ellas donde se han registrado choques con China

AFP

Más de 17 mil soldados de tierra, aire y mar participarán durante 19 días en los ejercicios Balikatan (hombro a hombro), similar a la edición del año pasado, que incluyó contingentes de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá.

"Balikatan (...) representa una oportunidad de mostrar nuestra férrea alianza con Filipinas y demostrar nuestro compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto" dijo el portavoz estadounidense de los ejercios, coronel Robert Bunn, antes de la apertura de las maniobras.

Agregó que la presencia de tropas de su país es "una de las más grandes" en años, y que no se vería afectada por el conflicto que Estados Unidos libra en Medio Oriente.

Los ejercicios ocurren a pocos días del fin de una tregua de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, que frenó los enfrentamientos en el conflicto que incluye también a Israel.

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