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Mundolunes, 27 de abril de 2026

EU intercepta otro petrolero iraní en medio de bloqueo marítimo contra Teherán

Al rededor de 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha tras el bloqueo naval estadounidense

EFE

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