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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

EU mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico

El Comando Sur de EU indicó que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación, por lo que notificaron a la Guardia Costera para que implementara el sistema de rescate

EFE

La segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos murieron, agregó.

Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación Lanza del Sur, que EU implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

En los ataques reportados hoy no salió herido ningún efectivo militar estadounidense, concluyó la nota.

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