EU permitirá que un petrolero ruso llegue a Cuba: The New York Times

El primer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, confirmó que tanto Washington como Teherán han expresado su "confianza" en Islamabad para facilitar un diálogo que detenga el conflicto en medio oriente
Estados Unidos está permitiendo que un petrolero ruso cargado de crudo llegue a Cuba, en una flexibilización del bloqueo petrolerode facto que Washington ha impuesto a Cuba, informó el domingo The New York Times, citando a un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto.
Washington ha bloqueado todos los envíos de petróleo a Cuba en un intento de presionar al gobierno de La Habana. Mientras, Estados Unidos ha levantado temporalmente las sanciones a Rusia para ayudar a mejorar el flujo de petróleo que ha sido restringido por los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán.
El informe del Times indicaba que no estaba claro por qué la administración Trump estaba permitiendo que el envío se llevara a cabo.
El petrolero Anatoly Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, se dirigía a Cuba, según mostraron también los datos de seguimiento de buques de LSEG. El tanquero zarpó del puerto ruso de Primorsk con 650 mil barriles de crudo, aunque el informe de The New York Times indicaba que llevaba 730 mil barriles.
En cualquier caso, tal cantidad de petróleo supondría un alivio significativo para Cuba, que, según el presidente Miguel Díaz-Canel, no ha recibido importaciones de petróleo durante tres meses, lo que ha llevado a un estricto racionamiento de la gasolina y ha agravado una crisis energética que ha provocado múltiples cortes de electricidad en toda la nación insular caribeña.