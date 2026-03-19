EU podría retirar sanciones al petróleo iraní ya embarcado, según el Tesoro

El crecimiento constante del precio provocaría dicha decisión por parte de los norteamericanos

AFP

Bessent añadió en la entrevista que el gobierno estadounidense también podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas.

El gobierno de Donald Trump intenta contener el desbocado aumento de los costos energéticos tras los ataques conjuntos de Washington e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero.

La represalia de Teherán prácticamente paralizó el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz, provocando graves interrupciones en las cadenas de suministro energético.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial transita por esta estratégica vía fluvial.

El precio del crudo Brent —referencia internacional del mercado— llegó a dispararse un 10% en las primeras horas de la jornada, para luego moderar su subida hasta un 5%, situándose en 112,76 dólares por barril.

Recientemente, Estados Unidos también autorizó de forma temporal la venta de petróleo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar.

El miércoles, Trump suspendió temporalmente la aplicación de una ley de transporte marítimo con más de un siglo de antigüedad, en un intento por contribuir a aliviar los precios de la energía.

La medida levanta durante 60 días la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.