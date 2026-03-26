EU prepara opciones militares para el “golpe final” en la guerra contra Irán

El medio Axios señala que el Departamento de Guerra tiene cuatro opciones de operaciones militares diferentes entre las que puede elegir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

EFE

Las operaciones militares se preparan a pocas horas de que termine el plazo de cinco días que este lunes dio Trump a Irán para suspender los ataques de Estados Unidos contra sus centrales eléctricas e infraestructuras energéticas.

Antes de eso, había amenazado con destruir esas instalaciones si Irán no reabría completamente el estrecho de Ormuz.

La posibilidad de escalada militar se produce en paralelo a las conversaciones que intentan poner fin a la guerra.

Trump lanzó este jueves un nuevo ultimátum a Irán para que se siente a negociar “antes de que sea demasiado tarde”, amenazando con que si no lo hace “no habrá vuelta atrás”.

“Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!”, dijo en su red social Truth Social, refiriéndose a los negociadores, sin ofrecer más detalles.

Trump aún no habría tomado una decisión sobre si intensificar las operaciones militares, pero según medios estadounidenses, no lo descarta en caso de que las negociaciones no avancen.