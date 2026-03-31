EU revoca la protección para especies en peligro de extinción en el Golfo de México

Un comité, llamado “escuadrón de Dios”, deroga una ley vigente desde hace décadas y exime a empresas de perforación de petróleo y gas de la obligación de proteger el medio ambiente

EFE y Reuters

Los miembros afirmaron que se vieron obligados a votar a favor de la medida porque así lo había solicitado el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En una declaración durante la sesión, Hegseth afirmó que había solicitado la exención porque los litigios pendientes amenazaban con detener las actividades petroleras y gasísticas en el Golfo.

“Teniendo en cuenta este litigio, es esencial para nuestra seguridad nacional eximir todas las actividades petroleras y gasísticas del Golfo de los requisitos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción”, afirmó.

La Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) permite exenciones si el secretario de Defensa lo considera necesario por razones de seguridad nacional, una disposición que nunca se ha puesto a prueba.

Steve Mashuda, abogado del grupo ecologista Earthjustice especializado en litigios marítimos, afirmó antes del fallo que la propia industria del petróleo y el gas nunca había solicitado una exención.

“Eso se debe en gran medida a que no es necesario”, dijo Mashuda. “No hay pruebas de que la Ley de Especies en Peligro de Extinción esté limitando de ninguna manera las actividades petroleras y gasísticas en el Golfo”.

Carta blanca para ignorar protecciones

La directora de campaña del grupo Oceana, Julia Singer, afirma que invocar al “God Squad” para aprobar permisos de perforación de petróleo y gas en alta mar pone “directamente en riesgo a especies en peligro de extinción”.

Además, agrega, “socava el espíritu y la intención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, especialmente porque el Departamento del Interior está ignorando los pasos necesarios para la participación pública”.

En un comunicado, esa portavoz lamenta que “esta parte poco utilizada de la Ley (de Especies en Peligro de Extinción) otorga a intereses particulares carta blanca para ignorar las protecciones de la fauna más vulnerable de Estados Unidos”.

La organización sostiene que las industrias deberían tener que cumplir las leyes en Estados Unidos, incluida la legislación mencionada, “y no buscar exenciones que permitan la muerte de especies al borde de la extinción con fines de lucro”.

Por ello, insta al Departamento del Interior de Estados Unidos a poner fin a la “convocatoria ilegal de este comité a puerta cerrada, porque la extinción es para siempre”.

Por su parte, la responsable de la campaña de los océanos de Greenpeace, Ana Pascual, tilda de “indignante” que la administración de Trump haya “resucitado” un comité “cuya única función es legalizar la extinción de especies en peligro”.

Esto forma parte, según puntualiza, del deseo del presidente de EU de “arrollar todas las medidas de protección medioambiental en su afán por impulsar más perforaciones”.

“Mientras en la ONU negociamos el Tratado Global de los Océanos para proteger la vida marina, en el golfo de México se quiere legalizar su destrucción”, dice.

Autorizar las perforaciones “sentaría un peligroso precedente en el que los intereses de unos pocos se estarían priorizando frente a los intereses del conjunto de la humanidad”, opina.

Impacto biológico inmediato

Greenpeace encuentra “extremadamente alarmante” que ese panel pueda potencialmente revertir protecciones a plantas y animales.

“El principio fundamental de esa ley era claro: si un proyecto implica la desaparición de una especie, no debe llevarse a cabo”, recuerda Pascual.

Supondría, asimismo, “una sentencia de muerte para la ballena de Rice, una especie de la que apenas quedan unos 50 ejemplares en todo el planeta, llegando a afectar a muchas otras”.