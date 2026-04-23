EU sanciona a una red de México, Guatemala y la India vinculada al Cartel de Sinaloa

Estas redes son acusadas por el Departamento del Tesoro de suministrar precursores químicos para fabricar el opioide sintético conocido como fentanilo

EFE

Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan “decenas de miles de muertes” cada año.

“Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, concluye el Departamento de Estado.

Estas sanciones siguen a las impuestas este lunes para restringir la entrada al país a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al Cártel de Sinaloa, designado por la Administración de Donald Trump como una organización terrorista.