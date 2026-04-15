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Mundomiércoles, 15 de abril de 2026

EU subastará en línea bienes desde 500 pesos a través de su consulado en Ciudad Juárez

Estufas, refrigeradores y hasta una camioneta son algunos de los objetos ofertados; se tienen programadas dos subasta más, en Tijuana y Matamoros

Roxana González

La subasta incluye también una camioneta Ford F-150 XL 2011, de seis cilindros, la cual requiere reparación, con un valor inicial de 50 mil pesos, de acuerdo con lo publicado en la página oficial del gobierno estadounidense.

“Podrás consultar los lotes con anticipación, pero sólo a partir del 16 de abril a las 9:00 a.m. podrás comenzar a realizar pujas”, explicó el consulado estadounidense en esa ciudad fronteriza.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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