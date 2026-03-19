En plena guerra contra Irán, Washington aprobó la entrega de misiles, drones, sistemas de radar y munición, así como mejoras para los F-1 a Kuwait, EAU y Jordania

Reuters y EFE

Normalmente las partidas que el Departamento de Estado aprueba vender a otros países se remiten al Congreso para revisión y el propio proceso de venta puede tardar años.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ya declaró una emergencia similar a principios de este mes para agilizar las ventas de armas a Israel.

Kuwait recibirá radares de Sensores de Defensa Aérea y contra Misiles de Nivel Inferior (LTAMDS) con un coste de ocho mil millones de dólares.

A Jordania, EU le transferirá de manera urgente apoyo en materia de mantenimiento, logística y municiones para cazas F-16 y F-5 y aviones de transporte militar C-130, por un valor de 70.5 millones de dólares.