Las mutaciones genéticas que la endogamia ha causado en los hipopótamos ha complicado su reubicación en otros países / Foto: AFP

El zoológico personal del narcotraficante Pablo Escobar quedó abandonado tras su muerte en 1993, algunas de las especies que el capo mantenía en su Hacienda Nápoles fueron dejadas a su suerte, entre ellas, cuatro ejemplares de hipopótamos africanos que durante las últimas tres décadas se reprodujeron sin control cerca del río Magdalena, en Colombia.

Los cuatro mamíferos -tres hembras y un macho- fueron importados de Estados Unidos por el líder del Cártel de Medellín en 1980; sin embargo, cuando Escobar fue asesinado a tiros por el Bloque de Búsqueda de la policía de Colombia, las denominados “hipopótamos de la cocaína” hicieron del Puerto Triunfo y el río Magdalena su refugio, aumentando su población a 200 ejemplares.

La ahora especie invasora representa un gran problema ambiental y social, debido a que los mamíferos descendientes de los “hipopótamos de la cocaína” andan sin restricciones por la cuenca del río Magdalena, zona donde pescadores y campesinos realizan diversas actividades para el sustento de su población.

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Por su parte, el gobierno de Colombia en un intento de frenar la reproducción descontrolada de esta especie, ha buscado que otros países reciban a algunos de estos ejemplares, no obstante, muchas naciones se han negado a aceptarlos debido a las mutaciones genéticas que la endogamia ha causado en ellos, dificultado de esta manera la posibilidad de unirse a otras poblaciones de hipopótamos.

Ante la presión ambiental y el peligro que representa la especie invasora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó la eutanasia masiva de al menos 80 hipopótamos para tratar de contener el crecimiento de los descendientes del hipopótamo Pepe que ha perjudicado el hábitat de los manatíes y tortugas endémicas de la zona.

El plan del gobierno colombiano no ha recibido el apoyo de las organizaciones ambientalistas, quienes acusan que las autoridades han priorizado medidas letales antes que la esterilización o traslado de los ejemplares para su bienestar. Incluso, la congresista Esmeralda Hernández advirtió al gobierno que “no se puede mandar el mensaje de que todo se resuelve matando animales”.

Los hipopótamos no son responsables de estar en Colombia, sino que son consecuencia de decisiones humanas que hoy el Estado debe gestionar de forma ética Esmeralda Hernández, congresista colombiana

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Ambiente, la eutanasia de los 80 ejemplares representaría un costo mayor a los siete mil millones de pesos colombianos, al rededor de dos millones de dólares. La muerte de cada animal tendría un costo de 14 mil dólares, mientras que la esterilización asciende a cerca de los 10 mil dólares por especie.