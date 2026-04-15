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Mundomiércoles, 15 de abril de 2026

Hipopótamos de Pablo Escobar: el dilema entre la eutanasia masiva y la esterilización que divide a Colombia

La inacción del gobierno de Colombia ha derivado en la invasión de 200 mamíferos descendientes de los “hipopótamos de la cocaína” que Pablo Escobar importó de EU

Wendy Vega / El Sol de México

Sacrificio de hipopótamos antes que la esterilización

La esterilización de cada hipopótamo podría representar un riesgo extra como la muerte de los veterinarios o de los animales por una reacción alérgica a la anestesia.

Con información de EFE Y AFP

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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