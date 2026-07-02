Mundojueves, 2 de julio de 2026

Al menos 5 muertos tras explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

El ataque, ocurrido en la zona de Hiyaz, en la capital Siria, no ha sido reivindicado por ningún grupo; mientras, las autoridades investigan los motivos de la explosión y su autoría

EFE

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