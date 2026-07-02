El director de la OMS informó que la última persona “en contacto con alguien expuesto al hantavirus a bordo del crucero MV Hondius” terminó su período de cuarentena y su análisis resultó negativo a la enfermedad
Los gasoductos Nord Stream que conectaban Rusia con Europa fueron saboteados con explosivos en septiembre de 2022; Ucrania nunca ha reconocido su responsabilidad, pero considera legítimo cualquier ataque que debilite la capacidad para financiar su guerra
La disculpa hecha por el primer ministro británico, Keir Starm, se refiere a un episodio entre 1940 y mediados de 1970, en la que bebés nacidos de madres solteras fueron separados de ellas y dados en adopción