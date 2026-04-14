La explosión se produjo en un conducto conectado a una caldera en una planta de energía de la empresa Vedanta; aún se desconocen las causas

EFE

Aún no se han podido determinar con exactitud las causas del accidente ni cuántos trabajadores se encontraban dentro de la central en el momento de la explosión, por lo que existe el temor de que haya más personas atrapadas bajo los escombros.

El primer ministro indio, Narendra Modi, transmitió en X sus condolencias a las familias afectadas y a los heridos por el accidente e informó de que la administración local está prestando asistencia a las víctimas.