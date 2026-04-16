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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, asesina a su esposa en su casa y se quita la vida

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían ocurrido en medio de una pelea marital; la pareja se encontraba en proceso de divorcio

Samantha Laurent

Kevin Davis, jefe de la policía del condado de Fairfax, explicó que los dos hijos de la pareja se encontraban en la vivienda cuando los hechos ocurrieron, siendo uno de ellos el que llamó al 911.

Una demanda de divorcio fue presentada por Cerina el 18 de julio de 2025, pero el caso seguía pendiente. Según registro del Tribunal de Circuito del condado de Fairfax, el 21 de abril, Justin tenía que comparecer.

¿Cómo fue el tiroteo?

Los momentos posteriores al incidente fueron captados por una audio de las comunicaciones de emergencia grabado por Broadcastify, exactamente el momento en que el adolescente llamó al 911.

“Quien llama dice que su papá podría haber apuñalado a su mamá”, se escucha decir a una despachadora en el audio. La operadora agrega que el menor dijo que su madre estaba tirada en el suelo sangrando y con agujeros en la camisa.

Los cuerpos fueron retirados de la casa este jueves alrededor de las 10:00 horas en bolsas de cadáveres sobre un par de camillas.

Los dos menores se encuentran ahora bajo el cuidado de sus abuelos y otros familiares, y están recibiendo apoyo de la división de servicios a víctimas del Departamento de Policía del condado de Fairfax, indicó la autoridad.

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
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