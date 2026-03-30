FBI dice que ataque a sinagoga en Michigan fue "inspirado en Hezbolá"

Autoridades dijeron que el agresor había investigado centros culturales, religiosos y educativos judíos en el área de Detroit

AFP

El agresor estrelló una camioneta contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield el 12 de marzo, lo que provocó un incendio y desencadenó un fuerte operativo policial.

Nadie más murió en el atentado. Un guardia de seguridad resultó herido y varios agentes de las fuerzas del orden fueron atendidos por inhalación de humo.

Runyan dijo que, en los días previos al ataque, Ghazali había investigado centros culturales, religiosos y educativos judíos en el área de Detroit mientras compraba equipo para el ataque.

Pero Ghazali había estado viendo contenido pro-Hezbolá antes de que mataran a su familia, afirmó la agente del FBI.

Agregó que diez minutos antes del ataque, Ghazali envió un video a su hermana en el que declaró su intención de "matar a tantos de ellos" como le fuera "posible".

Dijo que, en esta etapa, no había indicios de que actuara con cómplices.

Runyan dijo que Ghazali no estaba siendo investigado a nivel federal antes del ataque y no figuraba en la lista de vigilancia de Estados Unidos por terrorismo.

Estados Unidos designó a Hezbolá como organización terrorista extranjera en 1997.