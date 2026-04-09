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Mundojueves, 9 de abril de 2026

Felicita el canciller de Cuba a Roberto Velasco por su nombramiento

A travésde un mensaje en su cuenta de X agradeció al nuevo canciller el apoyo mostrado a la isla

Roxana González

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, felicitó este jueves a Roberto Velasco por su nombramiento para guiar la diplomacia de México y agradeció el apoyo del gobierno mexicano con la isla.

 México y Cuba mantienen nexos diplomáticos ininterrumpidos desde su establecimiento, en el año 1902.

La ayuda ha llegado a la isla luego de que México decidió suspender el envío de petróleo a la isla en medio de la presión de Estados Unidos quien ha amenazado con imponer aranceles a las naciones que manden crudo a la isla.

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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