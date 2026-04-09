Felicita el canciller de Cuba a Roberto Velasco por su nombramiento

A travésde un mensaje en su cuenta de X agradeció al nuevo canciller el apoyo mostrado a la isla

Roxana González

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, felicitó este jueves a Roberto Velasco por su nombramiento para guiar la diplomacia de México y agradeció el apoyo del gobierno mexicano con la isla.

México y Cuba mantienen nexos diplomáticos ininterrumpidos desde su establecimiento, en el año 1902.

La ayuda ha llegado a la isla luego de que México decidió suspender el envío de petróleo a la isla en medio de la presión de Estados Unidos quien ha amenazado con imponer aranceles a las naciones que manden crudo a la isla.