Felicita el canciller de Cuba a Roberto Velasco por su nombramiento
A travésde un mensaje en su cuenta de X agradeció al nuevo canciller el apoyo mostrado a la isla
Roxana González
Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, felicitó este jueves a Roberto Velasco por su nombramiento para guiar la diplomacia de México y agradeció el apoyo del gobierno mexicano con la isla.
México y Cuba mantienen nexos diplomáticos ininterrumpidos desde su establecimiento, en el año 1902.
La ayuda ha llegado a la isla luego de que México decidió suspender el envío de petróleo a la isla en medio de la presión de Estados Unidos quien ha amenazado con imponer aranceles a las naciones que manden crudo a la isla.
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios