Filipinas se declara en “emergencia energética” por la guerra en Medio Oriente

La secretaria de Energía de Filipinas, Sharon Garin, dijo que para hacer frente a los elevados costos de hidrocarburos podrían recurrir al aumento de la producción de carbón para usarlo como fuente de energía

AFP

Filipinas, de 116 millones de habitantes, se está viendo afectada con frecuencia por apagones y depende mucho de la importación de hidrocarburos para mantener sus plantas de energía en funcionamiento.

Sus costes energéticos son de los más elevados de la región.

Antes del anuncio del presidente, la secretaria de Energía, Sharon Garin, había indicado que el país intentará impulsar la producción de electricidad a través de sus plantas de carbón.

Actualmente, alrededor del 60 por ciento de la electricidad que se genera en el país proviene del carbón.

Según dijo Garin a la prensa, el precio del gas natural licuado (GNL) se ha disparado, por lo que el país podría verse forzado “temporalmente” a recurrir aún más al carbón, una fuente de energía que genera grandes emisiones de carbono.

“Si logramos implementar esto, al menos podremos frenar las subidas de los precios de la electricidad provocadas por la guerra en Medio Oriente”, agregó.