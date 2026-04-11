Flávio Bolsonaro se ubica un punto por encima de Lula en las elecciones, según un sondeo

La intención de voto del senador viene creciendo desde que fue anunciado como sucesor y candidato de la ultraderecha a la Presidencia por su padre, Jair Bolsonaro

EFE

Esta cifra representa un cambio con respecto a mediciones anteriores de la misma encuestadora en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantenía una cómoda ventaja.

La intención de voto del senador viene creciendo desde que fue anunciado como sucesor y candidato de la ultraderecha a la Presidencia por su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

En ambos casos, la diferencia es de tres puntos (45 por ciento de Lula frente al 42 por ciento de los otros candidatos), con un porcentaje de votos blancos, nulos o indecisos en torno al 13 por ciento.

En el escenario estipulado para la primera vuelta, Lula mantiene el liderazgo con un 39 por ciento, seguido de cerca por Flávio Bolsonaro con un 35 por ciento.

Para este último sondeo se entrevistaron a poco más 2 mil electores de 137 ciudades del país entre el 7 y el 9 de abril y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.