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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Francia reembolsará productos menstruales reutilizables para las jóvenes

En Francia, una de cada 10 mujeres utiliza alternativas sanitarias en productos menstruales debido a falta de dinero

AFP

“La precariedad menstrual no es una fatalidad. Es una injusticia a la que debemos responder con determinación”, comentó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, citada en el comunicado.

Esta medida se aplicará a los productos que se comercialicen en farmacias con la vuelta a las aulas tras las vacaciones estivales, que en las universidades francesas tiene lugar a partir de mediados de septiembre.

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