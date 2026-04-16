En Francia, una de cada 10 mujeres utiliza alternativas sanitarias en productos menstruales debido a falta de dinero

AFP

“La precariedad menstrual no es una fatalidad. Es una injusticia a la que debemos responder con determinación”, comentó la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, citada en el comunicado.

Esta medida se aplicará a los productos que se comercialicen en farmacias con la vuelta a las aulas tras las vacaciones estivales, que en las universidades francesas tiene lugar a partir de mediados de septiembre.