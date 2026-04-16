elsoldemexico
Mundojueves, 16 de abril de 2026

Francia y Gran Bretaña lideran cumbre para la seguridad del Estrecho de Ormuz

En la conferencia también participarán europeos, de Medio Oriente, asiáticos, latinoamericanos; EU no formará parte

AFP

La reunión debe comenzar a las 14:00 locales (6:00 hora México). Habrá una declaración conjunta del presidente francés y del primer ministro británico.

EU no participará en la conferencia sobre la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos no se asociará a esta misión y, de hecho, no participará en la conferencia del viernes, subrayó la presidencia francesa.

Cada país candidato a la misión se comprometerá "según sus medios". Francia dispone de un portaaviones, una decena de buques y medio centenar de aviones en la región, informó el Elíseo.

Berlín podría contribuir, por su lado, a "las labores de desminado o al reconocimiento marítimo de largo alcance", según una fuente gubernamental alemana.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Entre casinos y abogados

image
HR Ratings

Presiones inflacionarias y sus afectaciones en el terreno fiscal

image
COMEXI

Deja vú: ¿futuro incierto? y T-MEC

image
Pedro Peñaloza

Los franciscanos de Palacio

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES