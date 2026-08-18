Fueron amigas por años antes de enterarse de que eran hermanas: la historia de dos mujeres adoptadas en Países Bajos
Los caminos de Meena y Minal se cruzaron nuevamente tras ser separadas hace 40 años en un orfanato en la India
Wendy Vega / El Sol de México
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