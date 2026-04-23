Gobierno argentino impide ingreso de periodistas a Casa Rosada por supuesto espionaje

La medida surge después una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa y tras una denuncia penal contra dos periodistas por la difusión de grabaciones no autorizadas en espacios de la Casa Rosada

AFP

Las identificación mediante huellas dactilares es el método habitual que habilita el ingreso de los periodistas que trabajan desde la Casa Rosada.

Lanari no se explayó respecto a la investigación en curso y el gobierno tampoco emitió ningún comunicado.

“Todos quedaron afuera de la sala de prensa. Me dicen que es temporal”, dijo Lauraro Maislin, acreditado del canal C5N.

Según citaron distintos medios, la investigación se relaciona por un lado con una presunta red de espionaje rusa que el gobierno sospecha impulsó una campaña mediática contra el presidente Milei en 2024.

También con una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje debido a supuestas filmaciones en lugares del palacio de gobierno no autorizados.

“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025 y hasta que no se esclarezca el tema de los videos no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, dijo otra fuente citada por el diario La Nación.

El gobierno había prorrogado en 2026 las acreditaciones de prensa otorgadas el año pasado.

“No mandaron ninguna comunicación, nos vamos enterando a medida que queremos ingresar”, dijo por su lado la periodista Silva Mercado, otra de los profesionales de prensa acreditados en Casa Rosada.

En su reciente informe mundial Amnistía Internacional alertó sobre los “procesos penales y maniobras de acoso judicial” contra los periodistas en Argentina.