Gobierno colombiano presentará nueva reforma tributaria ante aumento de tasas de interés

Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022

EFE

"Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos", expresó Petro en una alocución.

"Si este Congreso no aprueba (el proyecto), lo hará el que sigue, y si es necesario decretamos una nueva emergencia económica. Lo que hay que salvar es el nivel de vida" de los ciudadanos, añadió el mandatario.

Choque con la autoridad monetaria

Pese a que el Banco de la República es autónomo, Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, reclaman desde hace meses más flexibilidad en la política monetaria para no frenar el crecimiento económico.

La tensión se agravó el pasado 31 de marzo cuando Ávila se retiró de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República luego de que cuatro de los siete integrantes propusieran la subida de la tasa de interés.

Por esa razón, el mandatario profundizó este martes en las medidas que planteó la semana pasada para mitigar los efectos inflacionarios de la guerra de Irán y el incremento de los tipos, que incluye subsidios a los fertilizantes.

Petro aseguró que los campesinos hacen parte del "sector que puede sacar la cara en un momento de guerra internacional, de crisis real, de crisis climática", para que no suban los precios de los alimentos.