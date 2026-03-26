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Mundojueves, 26 de marzo de 2026

Gobierno de Colombia inicia inspecciones a medios de comunicación tras denuncias de acoso sexual

Desde el pasado viernes han surgido en Colombia denuncias públicas de presunto acoso sexual en medios de comunicación, entre ellos Caracol Televisión

EFE

Según informó la cartera laboral, la inspección sigue las normas del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el objetivo de prevenir el acoso y garantizar entornos de trabajo seguros.

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Las denuncias también han motivado una carta pública de más de 40 mujeres periodistas y la activación de iniciativas como #MeTooColombia, que buscan visibilizar estos casos y promover condiciones seguras para denunciar.

Morris fue denunciado hace ocho años por acoso sexual por Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, fundado por Petro.

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