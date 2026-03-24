Gobierno de Milei minimiza crímenes de la dictadura en video

Decenas de miles de argentinos recuerdan el 50 aniversario del golpe militar, en medio de tensiones por un legado que el presidente Javier Milei busca revisar

AFP y EFE

El aniversario encuentra a los argentinos en medio de una batalla política por cómo se narra esta violencia, luego de que Milei cuestionara los consensos instalados desde el retorno de la democracia.

Según el mensaje oficial, ese enfoque dejó fuera a “miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas”, que -afirma- fueron “ignoradas, marginadas y silenciadas”.

En su relato, asegura que “hubo muchas cosas que no se contaron” sobre ese período y justifica el accionar de su “familia de crianza”.

“Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”, agrega, y menciona que “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”.

Fernández cuestiona además el accionar de organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, llama a “mirar para adelante” y a “dejar el pasado tranquilo y en paz”.

En su intervención, plantea la necesidad de avanzar hacia una reconciliación nacional: “Creo que es el momento de convocar a la unión de los argentinos”.

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, la masiva movilización se extendió a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desborda en las calles aledañas, completamente colmadas de gente.

En un ambiente festivo y con carteles que decían “No nos han vencido”, los manifestantes exigieron “¡que digan dónde están!”. Globos blancos se elevaron en el aire con fotos de los desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.

Los organismos de derechos humanos calculan que la dictadura dejó 30 mil desaparecidos, una cifra discutida por el gobierno que la estima en menos de 9 mil.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos.

El golpe cívico-militar derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas y robo de bebés, forzando a miles al exilio.

Valeria Coronel, una docente de 43 años, llevaba de la mano a su hija de ocho. “La memoria se transmite de generación en generación para que la lucha continúe”, dijo. “Es la herencia que le quiero dejar a mi hija”.

Cincuenta años después, mil 208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.