Grecia prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años

La medida será votada en verano y su aplicación comenzará a partir del 1 de enero de 2027

AFP

“Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años”, explicó el dirigente.

Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, con multas de de hasta 28 millones de euros.

El primer ministro Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.

Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que “una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia”.