Grupo armado ataca el radar de Santana, que controla tráfico aéreo en suroeste de Colombia

El ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública sin ningún tipo de baja

EFE

Hombres armados atacaron este sábado el radar ubicado en el Cerro Santana, en la localidad colombiana de El Tambo, del departamento del Cauca (suroeste), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país.

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”, manifestó en su cuenta de X la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La entidad agregó posteriormente en un comunicado que, según informes preliminares, “el sistema de antenas ha sufrido impactos directos, lo que ha provocado la salida de servicio de esta estación de radar”.

“Gracias a la pronta reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para defender la infraestructura aeronáutica, el personal que labora en esta estación se encuentra a salvo”, señaló la información.

El Ejército atribuyó los ataques en Cali y Palmira a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.