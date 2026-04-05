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Mundodomingo, 5 de abril de 2026

Guardia iraní anuncia que Ormuz “nunca volverá a ser lo que era”, tras la reciente amenaza de Trump

El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que están ultimando los preparativos para el nuevo orden en el Golfo Pérsico

EFE

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, aseguró que “en caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

Días antes, una comisión parlamentaria iraní aprobó un borrador de proyecto de ley para imponer tasas de tránsito a los buques que atraviesen esta importante vía navegable.

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