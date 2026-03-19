Guterres pide a EU y a Israel que pongan fin a la guerra en Oriente Medio

El secretario general de la ONU reiteró que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha condenado los ataques y ordenado la apertura del estrecho de Ormuz

EFE

“El cierre prolongado del estrecho de Ormuz causa un enorme sufrimiento a tantas personas en todo el mundo que no tienen nada que ver con este conflicto”, señaló, añadiendo que “es hora de que la fuerza de la ley prevalezca sobre la ley de la fuerza”.

Por otro lado, tanto Guterres como Costa hicieron hincapié en mantener un orden internacional “basado en normas” y “en el que haya justicia”.

Por su parte, Costa reflexionó sobre “estos momentos tan turbulentos que estamos viviendo” y advirtió de que “es decisivo defender el orden internacional basado en normas, apoyar el multilateralismo y respaldar la acción de las Naciones Unidas”.

“Muchos actores internacionales están cuestionando el orden internacional”, dijo el presidente del Consejo Europeo, pero “la alternativa es el caos”, aseguró, poniendo como ejemplo las guerras en Irán, Ucrania y Gaza.

El secretario general de la ONU participó como invitado en el almuerzo de trabajo hoy con los líderes de los Veintisiete.