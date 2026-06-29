Hallan 117 perros enterrados en California, varios de ellos con heridas de bala

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Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que por el momento no hay cargos penales contra el lugar
Samantha Laurent
Cráneos, microchips y cuerpos en estado de descomposición avanzado
Sin pruebas contundentes para presentar cargos
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