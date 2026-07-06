Mundolunes, 6 de julio de 2026

Hamas disuelve su órgano de gobierno en Gaza

Al disolver el comité, se facilita la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza, creado por la Junta de Paz del presidente Donald Trump

AFP

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Una decisión “simbólica”

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