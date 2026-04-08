Suma un total de mil muertes en los últimos tres años; es un síntoma de un mundo sin ley, advierte el jefe de operaciones humanitarias de las Naciones Unidas

AFP

Tom Fletcher, jefe de las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas, informó sobre el tema durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos.

La cifra en 2025 está por debajo del récord de 383 trabajadores humanitarios muertos en 2024. Pero los más de mil en tres años representan “casi el triple” de los fallecimientos de los tres años anteriores, subrayó.

De los más de mil muertos, más de 560 se registraron en Gaza y Cisjordania, 130 en Sudán, 60 en Sudán del Sur, 25 en Ucrania y 25 en la República Democrática del Congo.

“Esto no es una escalada accidental; es el derrumbe de la protección”, afirmó.

Fletcher precisó que los trabajadores humanitarios estaban debidamente identificados cuando fueron asesinados mientras asignaban alimentos, agua, medicinas y refugio, en misiones coordinadas con las autoridades.

“Así que, en nombre de más de un millar de trabajadores humanitarios muertos y de sus familias, preguntamos: ¿por qué?”, dijo.

“¿Es porque el derecho internacional humanitario, forjado por una generación de dirigentes políticos más sabios precisamente para momentos como este, ha dejado de ser conveniente?”, añadió.