Hezbolá anuncia nuevos ataques contra Israel por su "violación" del alto el fuego

El grupo libanés chií, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israelí" contra el país termine

EFE

Es el primer ataque de Hezbolá desde el anuncio de la tregua temporal.

El grupo también afirmó que se había "comprometido" con el cese de las hostilidades, mientras que "el enemigo" no lo hizo.

El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hizbulá se ha desplazado a barrios mixtos de Beirut, la capital, que fue el blanco de la mayoría de bombardeos.

Hezbolá informó de que su ataque se dirigió contra la localidad israelí de Al-Manar.

Medios israelíes reportaron haber identificado ataques en el norte del país, citando al Ejército israelí.

Después de los bombardeos israelíes del miércoles, el grupo chií ya había asegurado que se vengaría y que la sangre de las víctimas "no sería derramada en vano".

El frente del conflicto en el Líbano se reactivó cuando Hezbolá lanzó ataques contra Israel como represalia al operativo conjunto entre Washington y Tel Aviv sobre Teherán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces Israel ha lanzado una dura ofensiva contra el país que se ha cobrado la vida de más de 1.700 personas.