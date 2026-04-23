Hezbolá ataca a Israel en plena reunión de este país y Líbano en Casa Blanca

El grupo chií dijo que estos ataque fueron una "respuesta a la violación del alto el fuego de Israel", que entró en vigor el pasado viernes

EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron haber identificado misiles provenientes del Líbano, que activaron las alarmas antiaéreas, y que, según los israelíes fueron interceptados.

En las conversaciones no participa Hezbolá , el autor de los ataques lanzados desde Líbano sobre Israel desde el inicio de este nuevo conflicto en Oriente Medio.