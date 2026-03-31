









Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La UE está pidiendo a sus ciudadanos que eviten viajar por avión ante al aumento del precio de combustibles. / Foto: Reuters

En Europa, el impacto en los precios de la energía que ha tenido el primer mes de guerra en Oriente Medio es de 14 mil millones de euros, por lo que la Comisión Europea (CE) dio una serie de medidas para ahorrar combustible por si el conflicto se prolonga, como fomentar el transporte público, el home office y limitar el tráfico.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, urgió a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno, y puso ese precio al encarecimiento de las importaciones de hidrocarburos de la UE a raíz de la escalada bélica.

“Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corta, porque no lo será”, advirtió Jorgensen en rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la Unión Europea celebrada para analizar la situación.

El político danés indicó que desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado 70% y los del petróleo 60%, y subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria.

Jorgensen planteó una serie de medidas concretas de ahorro de consumo de combustibles fósiles a los Estados miembros, basándose en un documento de recomendaciones publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Estas incluyen aumentar el trabajo desde casa cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, fomentar el transporte público, compartir los automóviles privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando existan alternativas, entre otras.

Jorgensen no fue claro sobre la reacción de los ministros de los Estados miembros a esas recomendaciones, que sí respaldó en conferencia de prensa el ministro de Comercio, Energía e Industria de Chipre, Michális Damianos, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

“No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas”, comentó el danés, quien añadió que la Comisión presentará otras propuestas para hacer frente a una crisis de precios prolongada.

Bruselas intentará hacer los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA) más amplios y fáciles de aplicar, además de recomendar reducir impuestos a la electricidad y facilitar opciones financieras.

Algunas de esas medias ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque entonces la carestía afectó principalmente al gas y se contagió a la electricidad, mientras que ahora hay “una gama más amplia de problemas”, según Jorgensen.

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