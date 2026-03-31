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Mundomartes, 31 de marzo de 2026

Home office, viajar menos en auto y avión: urgen a europeos implementar medidas ante crisis energética por guerra en Medio Oriente

La Comisión Europea dio una serie de medidas para ahorrar combustible ante el conflicto que puede alargarse aún más

EFE

Mejor estar preparados que lamentarlo

Recomendaciones ante la prolongación la guerra

“Reducir la demanda energética sigue siendo una pieza central” de la estrategia comunitaria, dijo el chipriota. Por su parte, el comisario dijo que “no hay una solución única”.

“Es una posibilidad”, dijo Jorgensen, quien insistió en que “nadie sabe cómo de larga será la crisis, pero es muy importante subrayar que no será corta”.

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